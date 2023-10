Manifestazione a difesa della Costituzione, a Roma anche la Cgil iblea

Una folta delegazione della CGIL di Ragusa guidata dal segretario generale, Peppe Scifo, ha partecipato oggi alla manifestazione nazionale promossa dalla CGIL e sostenuta da duecento associazioni e movimenti no profit con delegazioni provenienti da tutta Italia. “La via maestra, insieme per la Costituzione”. È questo lo slogan scelto dalla Cgil e dai movimenti che a loro volta raccolgono tantissime realtà della società civile, per la grande manifestazione nazionale. Un lunghissimo corteo ha sfilato per le strade della Capitale per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre e per la pace, per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell’ambiente, per la difesa e l’attuazione della Costituzione contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare.