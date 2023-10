Procreazione assistita, a Palermo si parla di intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale che facilita diagnosi e raggiungimento dei risultati nella medicina e in particolare nella procreazione medicalmente assistita, che da gennaio 2024 sarà inserita nei Livelli essenziali di assistenza, garantita anche dal Servizio sanitario nazionale. Una rete che coinvolge medici di base, ginecologi, biologi, ostetriche e i consultori. Se ne è parlato alla due giorni dedicata alla Pma e all'intelligenza artificiale che si è conclusa a Palermo, alle Officine Bellotti. "L'Intelligenza artificiale ci aiuta a essere molto più efficaci. Abbiamo messo a punto dei sistemi che possono classificare gli embrioni rispetto alla loro possibilità di impiantarsi", ha detto Eros Nikitos, embriologo clinico Institute of Life - Iaso. Soddisfatti i due direttori scientifici del convegno: Antonino Perino, responsabile del Centro per la procreazione medicalmente assistita dell'Asp 6 e Giuseppe Valenti direttore del Centro Genesi. "Un dato importante e confortante - ha riferito Perino - è che l'Ordine dei medici è disposto a organizzare presto un tavolo di esperti per confrontarsi con l'assessorato regionale alla Sanità". "La nostra materia vive di futuro, di tecnologia. L'ausilio dell'Intelligenza artificiale è importantissimo - ha detto -Stiamo lavorando esattamente per la realizzazione di alcune metodiche 'da metaverso', cioè la possibilità di fare formazione per insegnare come fare un prelievo ovocitario, in laboratorio senza avere un paziente davanti".