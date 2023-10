Giarre, intitolazione della biblioteca del Liceo Classico a Nicolò Mineo

Martedì 10 Ottobre, alle 10, verrà ricordato il Professore Nicolò Mineo (nella foto), Presidente Emerito del Premio Biagio Andò, con una manifestazione nell’Aula Magna del Liceo Classico Michele Amari di Giarre. All’illustre docente universitario sarà intitolata la Biblioteca dell’Istituto con una cerimonia prima dell’inizio della rievocazione della sua figura umana e culturale che sarà tratteggiata da Salvo Andò, Ordinario di Diritto Costituzionale, da Sergio Cristaldi e da Andrea Manganaro ,ambedue Ordinari di Letteratura Italiana all’Università degli Studi di Catania. Sono previsti gli interventi del Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Giovanni Lutri e della professoressa Tina Fallico Mineo, moglie del compianto professore scomparso recentemente. L’organizzazione dell’evento è curata dall’ Istituto Scolastico “Amari” e dalla Fondazione Nuovo Mezzogiorno con la collaborazione di Orazio Licciardello, Presidente del Premio Biagio Andò e di Roberto Tufano, Presidente della giuria del Premio.

“A latere delle manifestazioni relative al Premio Biagio Andò sono lieto del fatto -ha affermato il preside Giovanni Lutri-che vi è questo importante momento culturale per la città di Giarre e per la nostra scuola con l’intitolazione della Biblioteca del Michele Amari al professore Nicolò Mineo, il quale è stato membro molto attivo del Premio “Biagio Andò” ed è stato molto amico del nostro Istituto di cui era componente fondamentale del Comitato Scientifico Didattico della nostra scuola offrendo sempre dei consigli molto opportuni e precisi. Mi preme sottolineare-ha concluso Lutri- che è stato soprattutto una delle personalità più illustri dell’intellighenzia della città di Giarre. Sarà quindi un momento molto rilevante e significativo per la nostra comunità ricordarlo e dedicargli la nostra Biblioteca”.