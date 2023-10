Basket, la Virtus Ragusa ospita la Siaz di Piazza Afrmerina

Per la prima uscita stagionale di fronte al proprio pubblico, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B Interregionale di basket, la Virtus Ragusa ospita un’avversaria di spessore: domenica alle 18, al PalaPadua, arriva la Siaz Piazza Armerina di coach Raimondo Diamante, reduce dalla vittoria all’esordio su Castanea. “Tutte le squadre, a questo punto della stagione, sono dei cantieri aperti - commenta coach Gianni Recupido (nella foto) -. Però non vediamo l’ora di scendere in campo. Siamo molto motivati perché sarà una partita d’alto livello, di quelle che è un piacere esserci. Affrontiamo uno dei roster più competitivi e completi del campionato”.

I biglietti per assistere alla partita tra Virtus e Piazza Armerina sono in vendita sul sito www.virtusragusabasket.it, in collaborazione con Liveticket, o presso il punto vendita Caffè Sicilia, in viale Sicilia 12, a Ragusa. Il botteghino del PalaPadua aprirà un’ora prima della palla a due. La gara sarà trasmessa in diretta streaming, inoltre, sul canale Virtus Ragusa Live, raggiungibile dal sito ufficiale della società.