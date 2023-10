Palermo, sulla scalinata del Massimo il "Modica Gospel Choir" e le "Camicette bianche" di Agrigento

Esperienza intensa e unica per il Modica Gospel Choir (nella foto) che venerdì sera si è esibito, insieme al gruppo “Camicette bianche” di Agrigento, sulla scalinata del Teatro Massimo di Palermo, in occasione dell’evento internazionale “Together we can rise”, organizzato dall’Ambasciata del Belize per gli Affari Europei, in collaborazione con l’Ambasciata presso la Santa Sede, col patrocinio del Comune capoluogo e la Missione di Speranza e Carità “Biagio Conte”. L’ensemble diretta dal maestro Giorgio Rizza (special guest Serena Agosta, in arte Sciara) è stato chiamato dall’ Ambasciatore Nunzio Alfredo D’Angieri per un tributo a Papa Francesco e per ricordare la condizione di tanti migranti, tanti morti in mare nel tentativo di raggiungere l’Europa e fuggire da guerre e soprusi. Il Modica Gospel Choir ha avuto due spazi importanti nel corso della serata, in uno scenario emozionate, esibendosi con tre brani in apertura di serata per poi concludere alla grande l’evento, cogliendo nel cuore il pubblico presente con “Order my step” e “Halleluja, salvation and glory”.

“Un evento speciale – ha detto l’ambasciatore – nonostante le grosse difficoltà avute per l’organizzazione in Sicilia. Il Papa, lo scorso mese di giugno, mi aveva esortato a venire nell’Isola per dare un segnale alla gente così come aveva fatto lui dieci anni fa. Tutto è stato, comunque, bello. Il significato dell’evento è molto importante perchè abbiamo voluto scuotere l’animo della gente sulla vicenda migranti visto che, purtroppo, il Mare Mediterraneo è diventato il cimitero più grande per i bambini. La presenza del Modica Gospel Choir, delle “Camicette bianche” e di altri venuti anche da Milano, che mi sento di ringraziare vivamente, rappresenta il segno che tutti ci tengono a dare una mano alle persone dimenticate, ai più poveri”.

“Una bellissima esperienza – dichiara il direttore del Modica Gospel Choir, Giorgio Rizza – per l’importanza e per l’intensità. Un appuntamento emozionante che il coro ha onorato con grande professionalità, segno che cresciamo ogni giorno di più. Mi sento di ringraziare l’Ambasciatore del Belize in Italia, Nunzio Alfredo D’Angieri, per averci voluto a Palermo, dandoci, in tal modo, la possibilità di esibirci in un palcoscenico unico. Tutto è andato per il meglio e noi proseguiremo nel nostro lavoro per fare ancora di più. Grazie a chi ci ha collaborato, al direttore della Comunity Nazionale “Let’s sing Gospel Connection”, Aurelio Pitino, fino al personale del Teatro Massimo di Palermo per la gentilezza e la professionalità che ha mostrato nei confronti di tutti noi”.

Il Modica Gospel Choir è ora atteso ad altri due appuntamenti: il 13 ottobre a Pozzallo e il 15 ottobre ad Ispica.