La guerra in Israele, 300 i morti: 232 le vittime palestinesi

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che il suo Paese si sta "imbarcando in una guerra lunga e difficile", imposta dal movimento palestinese Hamas, che ha compiuto un attacco senza precedenti in territorio israeliano. Al momento sono morti almeno 300 israeliani e 232 palestinesi mentre i feriti solo più di 1500.

In un messaggio pubblicato sul suo account X, Netanyahu ha affermato che la guerra "ci è stata imposta da un attacco omicida di Hamas". La prima fase della guerra, scrive Netanyahu, prevede la "distruzione della maggior parte delle forze nemiche" che si sono infiltrate in Israele e hanno ucciso civili e soldati. Israele ha anche lanciato un'offensiva a Gaza "e continuerà senza esitazione e senza tregua, fino al raggiungimento degli obiettivi", ha aggiunto.

Stati Uniti e Israele stanno discutendo di possibili aiuti militari. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana. Il funzionario ha spiegato che un annuncio da parte di Washington è possibile già da oggi, ma ha osservato che la situazione al Congresso - dove la Camera è attualmente priva di un leader - complicherà la questione.

Le truppe israeliane hanno ripreso il controllo di 29 luoghi in Israele, localita' che erano state occupati ieri da Hamas, ma la lotta contro i miliziani del gruppo palestinese continua in otto punti: l'aggiornamento è del portavoce dell'esercito israeliano, Richard Hecht.

Tra i luoghi dove sono ancora in corso scontri spiccano le citta' di Sderot e Beeri, dove la situazione in termini di vittime e' critica, cosi' come la base militare nel distretto meridionale del Comando Centrale. In questi luoghi, Israele ha salvato gli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas nelle zone liberate, anche se non ha fornito dati; mentre cinquanta persone, ha aggiunto Hecht, "soldati, ma anche civili, compresi bambini e nonni", rimangono ostaggi all'interno di Gaza. Nella notte sono stati liberati dalle forze di sicurezza israeliane gli ostaggi nei kibbutz Beeri e Ofakim, ed e' stata sgombrata anche una stazione di polizia a Sderot, che era stata invasa da Hamas e dove sono stati uccisi 10 miliziani armati, hanno riferito ancora le autorità.