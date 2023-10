Dispersione scolastica, due genitori segnalati in Procura a Palazzolo

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide hanno segnalato all’Autorità giudiziaria di Siracusa due genitori per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione del figlio minore, per non aver garantito la formazione scolastica di base durante l’anno scolastico 2022/2023.

I militari, in collaborazione con i dirigenti scolastici, hanno accertato i prolungati periodi di assenza del minore senza una valida giustificazione.

L’attività svolta rientra nella strategia di condivisione delle azioni volte alla prevenzione della devianza giovanile e sulla tutela del diritto di ciascuno alla piena realizzazione. I controlli proseguiranno presso altri istituti scolastici.