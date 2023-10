Notte di sbarchi a Lampedusa, nell'isola arrivati 258 migranti

Sono 258 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa dove le motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di finanza, ma anche l'Ong Aurora e la nave Diciotti hanno soccorso 4 imbarcazioni.

Due i barconi, entrambi salpati da Zawiya, in Libia, carichi di migranti: a bordo c'erano 116 persone e 118 (Traloro 9 donne e 2 minori nel primo e 34 donne e 22 minori nel secondo), tra libici, pakistani, siriani, egiziani, eritrei, etiopi, sudanesi e somali.

Intercettati anche 2 barchini con 9 e 15 tra tunisini, siriani e senegalesi.

I 15 hanno riferito di essere partiti da Mahdia, in Tunisia.Tutti dopo un primo triage sanitario effettuato a molo Favarolo sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola.

Nell'hotspot ci sono 749 ospiti, dopo l'arrivo durante la notte di 258 persone. Su disposizione della prefettura di Agrigento, per la mattinata è previsto il trasferimento di 280 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. L'ufficio territoriale del governo sta inoltre pianificando, probabilmente per la serata, altri spostamenti.