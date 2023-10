Riprese le ricerche del medico di Lecce scomparso sul Pollino

Sono riprese questa mattina le ricerche del medico di Lecce in pensione, Lucio Petronio, di 70 anni, disperso da venerdi' sera sulla parte lucana del monte Pollino. A dare l'allarme era stato il figlio che stava facendo un'escursione col padre. Da una prima ricostruzione, padre e figlio sarebbero saliti insieme fino alla cima del monte per poi perdersi di vista. A fare rientro a valle e' stato solo il giovane che ha subito allertato i soccorsi. Ieri sera e' stato ritrovato il cellulare dell'uomo. Il ritrovamento e' avvenuto ai piedi di Serra Crisp. Il medico, ex direttore dell'Unita' operativa complessa del centro di salute mentale della Asl di Lecce, e' alto 1,75 metri, ha i capelli rasi e gli occhi celesti, indossa un giubbino arancione e ha con se' uno zaino rosso. Sul posto sono al lavoro i volontari del Soccorso Alpino Basilicata e i cani molecolari.