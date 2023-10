Fratelli d'Italia , al raduno di Brucoli ancora accuse alla magistratura di Catania

"Fra i magistrati catanesi la giudice Apostolico non e' la sola a fare politica". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci a Brucoli, a margine del convegno sul turismo organizzato da Fratelli d'Italia, rispondendo a una domanda sul comportamento del gip di Catania Apostolico "Questo e' un altro tema di cui ci occuperemo in altra sede. Si tratta di un magistrato - ha aggiunto - che negli ultimi anni si e' divertito a usare i propri pregiudizi di uomo di sinistra per attaccare gli uomini della Destra. Voglio dire che tra tanti magistrati seri anche di sinistra che mantengono una condotta responsabile c'e qualche politicizzato che non meriterebbe la solidarieta' della gente responsabile e perbene".

Musumeci prosegue: "Fra i magistrati catanesi la giudice Apostolico non è la sola a fare politica,". Ai cronisti che gli chiedevano a chi si riferisse, si è limitato a dire: "E' un giudice che fa servizio a Catania, e non è il solo...".

Intanto un nuovo video della manifestazione del 2018 in cui compare la giudice Iolanda Apostolico e' stato pubblicato sui canali social della Lega. A commento del video il partito di Matteo Salvini posta la frase: "'Nessuno ci verra' a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili'. Giudice Rosario Livatino (3 ottobre 1952-21 settembre 1990)". 'Catania, coppia che lavora in tribunale tifa con l'estrema sinistra davanti alla polizia', e' la didascalia che i leghisti aggiungono al filmato, con riferimento anche al marito di Apostolico, la giudice che non ha confermato il trattenimento di quattro tunisini in un Cpr.

Sul fronte dei migranti Musumeci ha detto:" Il blocco navale è un rimedio estremo che viene determinato da una convergenza internazionale, quindi non è questo il momento e il caso". Lo ha detto il ministro Nello Musumeci parlando, a Bricoli (Siracusa) della ipotesi del blocco navale rilanciata nei giorni scorsi dal Presidente del Senato Ignazio La Russa .

Il ministro ha pure toccato il problema del 'caro voli' e delle ex Province siciliane. " "Un compito da affidare a un progetto d'area vasta è quello di ripristinare le Province che il centrosinistra ha massacrato e delegittimato lasciando i sindaci in una desolante solitudine". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, a Brucoli, nel siracusano, intervenendo al convegno "Italia le radici della bellezza", organizzato da Fratelli d'Italia.

-"Abbiamo bisogno di puntare sul collegamento aereo non solo per il turismo che potrebbe trasformare la Sicilia nel primo polo attrattivo del Mediterraneo ma anche per la gente che vive in Sicilia o che in Sicilia deve recarsi -ha detto Musumeci - Manca una seria politica europea sulle tratte sociali, non dico che bisogna viaggiare gratis ma non e' possibile legittimare che il costo di un biglietto aereo da Catania a Milano debba costare piu' di Roma-New York. Ed a Milano non si va solo per shopping ma per curarsi o per esigenze familiari. Il Governo mostra buona volonta' senza rompere con le compagnie aeree ma dobbiamo evitare che qualcuno si comporti da pirata".

IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA: "NELLA LOGISSTICA SIAMO IN RITARDO"

"La logistica è in ritardo rispetto ad altre nazioni, bisogna capire come far arrivare le merci specie dalle regioni del Sud in modo veloce e soprattutto con un costo che le renda competitive, perché la qualità è fondamentale ma anche il prezzo fa la sua parte e le nazioni concorrenti in un mercato sempre più globale hanno un vantaggio competitivo quando riescono ad abbattere il costo di trasporto". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel videomessaggio inviato alla convention di Fratelli d'Italia, 'Italia, le radici della bellezza' in corso a Brucoli (Siracusa). "Una delle criticità che abbiamo non è certo quella di rappresentare il prodotto italiano come un prodotto di qualità, ma è farlo arrivare sui mercati. Ci accorgiamo che quello che possiamo fare è infinito, questo è il dato economico. Ad esempio nell'agro-alimentare noi esportiamo 60 miliardi di euro ma è la base di partenza non il punto di arrivo. Possiamo recuperare gran parte dei 120 miliardi che ci vengono frodati dal meccanismo di Italian sounding, spiegando la qualità come concetto che per noi è naturale, a noi ce l'hanno spiegato le nonne e le mamme da bambini. L'abbiamo imparato a scuola, anzi a scuola va sempre spiegato di più, anche per sanare un modello di famiglia che non ha più l'occasione di formare i ragazzi su questo".