Palermo, rafforzata la sicurezza degli obiettivi ebraici

In relazione ai gravissimi fatti che stanno interessando lo Stato di Israele, si è tenuta in mattinata a Palermo, presieduta dal prefetto Maria Teresa Cucinotta, una riunione del Comitato provinciale per l'ordine ela sicurezza pubblica, estesa anche alla partecipazione del rappresentante della sezione di Palermo dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. "In conformità alle indicazioni pervenute dal ministero dell'Interno, è stato disposto il rafforzamento delle misure dI protezione agli obiettivi ebraici presenti sul territorio",informa una nota della prefettura.