Sanità, l'assessore Volo: " Solo una bozza per la mofica del sistema"

"Non esiste al momento alcuna proposta di legge che punti alla modifica del sistema sanitario regionale attualmente vigente. Il documento che alcune testate giornalistiche hanno pubblicato è una mera ipotesi di studio che necessita di un lavoro di approfondimento per essere trasformato in qualcosa di strutturato". Lo dice all'ANSA l'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo. "Per questa ragione il documento in questione non è stato ancora sottoposto al presidente della Regione o alla giunta regionale che dunque ne ignoravano l' esistenza - precisal'assessore - Ogni tentativo di farlo passare per un documentoufficiale risulta, quindi, falso e pretestuoso".