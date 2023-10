Una Fiat Panda di colore bianco è stata rubata a Floridia e poi 'cannibalizzata' in periferia. La piccola utilitaria dopo essere stata portata via nel centro urbano è stato smontata in contrada Case bianche lungo la Statale 124 che collega Siracusa a Floridia. Il veicolo è stato segnalato ai carabinieri che arrivati sul posto, hanno avviato indagini per tentare di risalire ai ladri anche attraverso le telecamere di video sorveglianza.