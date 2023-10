Acate, festival teatrale: al Collettivo Con-Tatto di Vittoria il premio come miglior spettacolo

È del Collettivo Con-Tatto di Vittoria il miglior spettacolo del 14^ Festival Teatrale “Alla Corte dei Principi”, ma il Teatro del Pero di Comiso fa il pieno di riconoscimenti. La giuria, composta da Alfredo Campo, Emanuele Ferrera, Marco Iacono, Salvatore Nicitra e Cristian Palma, ha ritenuto meritevole Prima notte, liberamente ispirata alle novelle di Pirandello, “per la puntigliosa attenzione a ogni particolare, l’uso sapiente dei colori e degli arredi, adattati al contesto di un interno familiare alla vigilia della festività natalizia”.

La compagnia della città casmenea con Il malato immaginario, atto unico di Moliere, si è aggiudicata i premi per la migliore regia (Giuseppe Ferlito), i migliori costumi, il miglior attore protagonista (Salvo Purromuto, “Argante”) e la migliore attrice non protagonista (Annalisa Ferlisi, “Belinda”).

Gli altri riconoscimenti sono andati a: Eugenia Lombardo migliore attrice protagonista, degli Amici del Teatro di Vittoria, nel ruolo di “Gloria”, in Uno sventurato Natale, premiati anche per la migliore scenografia; Emanuele Giammusso, della compagnia l’Antidoto di Gela, “Ninu”, nel Barbiere di Sicilia, è stato il migliore attore non protagonista.

La cerimonia di premiazione, che si è svolta in piazza Libertà alla presenza del sindaco Gianfranco Fidone e dell’assessore alla Cultura, Giuseppe Raffo (e c’erano anche altri esponenti della Giunta e consiglieri di maggioranza) è stata condotta da Luigi e Ambra Denaro, padre e figlia, direttore artistico e attrice promettente.

La serata si è conclusa con l’applaudito spettacolo “La grande assente”, il tour musicale diretto dal maestro Paolo Li Rosi e dedicato alla memoria di Mia Martini.