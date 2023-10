Il Siracusa capolista incontenibile pure in Calabria: cala il poker al Lamezia

Il Siracusa anche senza i tifosi al seguito, mostra i muscoli in casa del Lamezia. Gli azzurri hanno calato il poker ai padroni di casa, dopo un'illusione iniziale dei lametini. La partita era cominciata male per la capolista, costretta a subire le sfuriate iniziali del Lamezia. Soni i padroni di casa a passare in vantaggio. E' Saraniti al 13' ad infilare la porta difesa da Lamberti. Il Siracusa accusa il colpo e per una decina di minuti non riesce ad avere una reazione rabbiosa. Ma la capolista in svantaggio, recupera al 33', riaprendo la gara. C'è un'azione magistrale di Vacca che crea lo scompiglio nella difesa lametina, tanto da provocare un'autorete di Da Silva. Le due formazioni vanno al riposo sull' 1 a1 . Nell'intervallo Cacciola scuote il suo Siracusa che si ripresenta sul rettangolo di gioco, più aggressivo e determinato. Così gli azzurri passano in vantaggio al 57' con Alma. Il Siracusa ci crede ed anzichè arroccarsi comanda ancora la partita ed al 62' Maggio sorprende l'estremo difensore di casa, De Luca. La capolista ha oramai la gara in pugno, ma prima del triplice fischio realizza la quarta rete con Favetta, già in pieno recupero.

(nella foto Maggio autore del terzo gol del Siracusa)