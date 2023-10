Dc, Maria Elena Boschi (IV) alla Festa dell'Amicizia a Ribera

Con la kermesse dal titolo "La Democrazia cristiana" si è conclusa ieri sera a Ribera, nell'Agrigentino, la Festa dell'amicizia. L'incontro di ieri ha visto la partecipazione del segretario nazionale della Dc Salvatore Cuffaro, degli ex parlamentari Lillo Pumilia, Marco Follini e Vito Riggio, della capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi. "Abbiamo chiuso la tre giorni a Ribera con un bilancio positivo, è stata una festa molto partecipata con tavoli tematici di livello - ha detto Cuffaro -. E' un arrivederci alla prossima festa, che abreve stabiliremo dove celebrare". "Per me è un ritorno a casa perchè quando ero bambina andavo alle feste dell'amicizia, nella prima Repubblica, con la mia famiglia - ha affermato Boschi -. Essere a Ribera significa confrontarsi con le esperienze degli altri partiti e lo faccio sempre volentieri quando vengo invitata a dialogare con forze politiche che possano comunque essere sempre affini alla nostra in termini d iprospettiva politica. Noi di Italia Viva, in vista delle prossime Europee, stiamo cercando di costruire una casa più ampia dove possa esserci un percorso comune per chi ha voglia di costruire un'Europa più forte e di battere una destra sovranista e una sinistra sempre più massimalista. Quindi ritengo sia importante dialogare".