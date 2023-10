Azione scende in piazza a Palermo a difesa della salute dei cittadini

Anche a Palermo Azione si mobilita per la tutela e la garanzia della salute dei cittadini. In mattinata, in piazza Ruggero Settimo, i vertici siciliani del partito di Calenda e i simpatizzanti hanno promosso una manifestazione per sensibilizzare i cittadini. "Promuoviamo le nostre proposte - dice Michelangelo Giansiracusa, commissario regionale di Azione - per dire ai governi nazionale e regionale che la sanità è e deve essere una priorità nel nostro Paese". Tra i presenti in piazza, anche Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale e componente della segreteria nazionale: "Ci sono due milioni e mezzo di italiani che ogni anno rinunciano alle cure, a causa dei ritardi nella dignosi e nella cura di importanti e gravi patologie". Ma Ferrandelli punta i riflettori sulla carenza di personale sanitario: "Mancano circa 21mila medici e 3mila ogni anno abbandonano le strutture ospedaliere pubbliche o per andareall'estero o per lavorare nel privato. Inoltre, servono 63 mila tra infermieri e operatori socio sanitari. Le misure del governo, come i bonus, non servono se poi il cittadino bisognoso deveri volgersi per una visita al priovato a pagamento". Ferrandelli si dice preoccupato anche per il nuovo piano regionale della sanità: "Prevede che le Asp si occupino soltanto della sanità territoriale e nella sostanza servirà soltanto ad aumentare le poltrone dei manager, oltre al fatto che dal punti di vista amministrativo e gestionale si rischia il caos",conclude.