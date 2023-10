In fiamme un caicco a Lampedusa, salvi i 30 turisti che erano a bordo

Incendio su un caicco a Lampedusa, tutti in salvo i 30 turisti. Una barca di 90 piedi. Non si conoscono le cause del rogo

.Le fiamme hanno avvolto l'imbarcazione, in legno di mogano, di 90 piedi, mentre si trovava in navigazione per il giro dell'isola, sulla costa nord.

Portati subito in salvo i circa 30 turisti a bordo, già giunti in porto.

Gli imprenditori proprietari de caicco non si spiegano l'accaduto, mentre in assenza di mezzi adatti allo spegnimento delle fiamme (non presenti a Lampedusa), alcuni pescatori stanno cercando di aiutare l'equipaggio a spegnere le fiamme.