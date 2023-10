Calcio, Promozione. Il Frigintini capolista batte il Megara (3 a 2)

Un gol di Damiano Buscema dopo 5’ di gioco su calcio di rigore (fallo sullo stesso calciatore) e due reti di Simone Drago (che festeggia così il compleanno) al 9’ e al 13’ spianano la strada per il quinto successo consecutivo per Frigintini calcio Città di Modica, ottenuto sul Megara 1908 in questo inizio di stagione che confermano la formazione rossoblù in testa alla classifica del girone D del campionato di Promozione in compagnia del Città di Vittoria. Un risultato che sta «stretto» alla formazione di Samuele Buoncompagni che avrebbero potuto ottenere altre due realizzazioni al 18’ con Sangiorgio e al 27’ con un salvataggio in extremis della difesa ospite su azione insistita del Frigintini. Invece, sono stati gli ospiti al 29’ a trovare lo spiraglio per realizzare il gol del 3-1 con La Ferla. In chiusura di primo tempo il Megara trova un calcio di rigore per una trattenuta di Blandino ai danni di Aiello. Rigore trasformato da Palazzolo. Nel secondo tempo i ritmi calano e il risultato non cambia.

FRIGINTINI 3

MEGARA 1908 2

Frigintini: Ruffino, Assenza (81’ Rosa), Iozzia, Buscema, Pianese (32’ Blandino), Wally, Sangiorgio (90’ Avola), Fusca, Drago, Noukri, Giurdanella (87’ Colombo). All. Samuele Buoncompagni

Megara 1908: Di Filippo, Carcagnolo, A. Amara, Busso, Luce, C. Carpinteri, Palazzolo, La Ferla, Aiello, Fichera (82’ Leoncini), A. Carpinteri. All. Saro Monaca

Arbitro: Giovanni Venuto Sez. Aia Messina; Assistenti: Giuseppe Calarese e Francesco Rao Sez. Aia Messina

Reti: 5’ Buscema (rigore); 9’,13’ Drago; 29’ La Ferla; 45’ Palazzolo (rigore)