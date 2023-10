Basket, la Virtus Ragusa batte la Siaz Piazza Armerina (83 a 74)

Virtus Ragusa-Siaz Piazza Armerina 83-74

Virtus Ragusa: Brown ne, Piscetta 2, Epifani 6, Cioppa 9, Simon 13, Tumino ne, Vavoli 12, Sorrentino 9, Gaetano 17, Mirabella ne, Guastella ne, Calvi 15. All.: Recupido

Siaz Piazza Armerina: Savoca ne, Incremona 2, Rotondo 10, Occhipinti 3, Minore 2, Laganà 12, Gloria 9, Caiola 11, Ivanisevic, Musikic 11, Giampieri 13. All.: Genovese.

Arbitri: Licari di Marsala e Ribera di Bagheria

Parziali: 21-16; 45-40; 69-57.

Note. Usciti per cinque falli: Musikic e Gloria (S)

La Virtus Ragusa raccoglie il secondo successo stagionale di fronte ai mille spettatori del PalaPadua: 83-74 sulla Siaz Piazza Armerina e primo posto in classifica dopo un paio di giornate. A ispirare il pomeriggio dei ragusani, che comincia con qualche difficoltà legata all’assenza di Brown, è la difesa e la decisiva presenza dei lunghi. La Virtus trova diversi protagonisti nei vari momenti della partita, tira con quasi il 70% da due punti e si aggiudica pure la sfida a rimbalzo (27-18). Gaetano top scorer con 17 punti e 6 rimbalzi.