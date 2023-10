Licodia Eubea, XIII edizione del Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico

Manca ormai pochissimo all’inizio della XIII edizione del Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico di Licodia Eubea, in programma dall’11 al 15 ottobre prossimi. A concorrere saranno 30 documentari, a cui se ne affiancheranno 6 fuori concorso, con circa 12 premiere nazionali e internazionali e 15 in prima regionale, per un’edizione che non è mai stata così ricca di novità, sorprese ed eventi collaterali, con incontri con autori, registi, produttori cinematografici e artisti, momenti di convivialità con gli “aperitivi in Badia”, la sessione dedicata alle scuole e ai ragazzi e la Finestra sul Documentario Siciliano, con un film prodotto da RAI Cultura, dedicato a degli scavi svolti a Chiaramonte Gulfi e proiettato per la prima volta assoluta a Licodia Eubea, in anticipo sulla messa in onda televisiva.

Alle produzioni giunte da Italia, Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Iran, Turchia, Cina, Serbia, Stati Uniti e Canada, presentate all’interno del Teatro della Legalità di Licodia Eubea, saranno affiancate diverse attività culturali, come la mostra fotografica Anima Mundi di Gabriele Cafici, esposta all’interno del Museo Etnoantropologico “P. Angelo Coniglione”, la mostra curata dalla sezione locale dell’Archeoclub d’Italia, presso l’ex Chiesa di San Benedetto e Santa Chiara, dedicata a Verga e Licodia e, ancora, la VR Experience – Esperienza immersiva in CG e installazioni artistiche, a cura degli operatori del MAT - Museo Antropologico di Testa dell’Acqua. Una selezione di film fuori concorso della regista Giovanna Bongiorno, di recente scomparsa e gentilmente concessi dal RAM Film Festival – Fondazione Museo Civico di Rovereto, saranno in proiezione tutti i giorni in un esclusivo spazio all’interno Museo Etnoantropologico. Last but not least, le masterclass e le attività didattiche per le scuole, le visite guidate alla scoperta del territorio, gli eventi enogastronomici.