Pallamano, l'Handball Scicli comincia in casa con Mascalucia

Si avvicina a grande ritmo il via alla nuova stagione 2023/2024 per la Serie B Drago maschile e per l’Handball Scicli Social Club. La Federazione Italiana Giuoco Handball Sicilia – Area 9 - ha provveduto a pubblicare nei giorni scorsi il calendario dell’imminente campionato. In tutto saranno dodici le squadre che prenderanno parte a questo torneo che si preannuncia parecchio equilibrato ed impegnativo: Cus Palermo, Teamnetwork Albatro Siracusa, Girgenti Pallamano Agrigento, As Impianti Aetna Mascalucia, Sport Club Scicli, Pgs Villaurea Palermo, Andimoda Pallamano Ragusa, Autosicura Pallamano Marsala, Aretusa Siracusa, Th Alcamo, Beach Team Messina ed infine Scicli Social Club.

Il team sciclitano, dai colori sociali gialloverdi, farà il suo esordio stagionale in casa, sabato 14 ottobre, ore 19,30, quando arriverà al geodetico di Jungi la squadra etnea del Mascalucia, compagine che la scorsa stagione fu protagonista del campionato di categoria, ottenendo la promozione nella serie superiore, in cui si misero in luce alcune giovani promesse, attualmente in forza in squadre della massima serie.