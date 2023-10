Modica, prorogata al 5 novembre la mostra "Donne, eroine e dame all'Opera dei Pupi"

La mostra Donne, eroine e dame all’Opera dei Pupi. I cento anni della Marionettistica dei Fratelli Napoli di Catania, a cura di Alessandro Napoli in corso presso Palazzo De Leva a Modica sarà visitabile fino al 5 novembre. Il progetto gode del patrocinio del Comune di Modica, del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo che è anche l’editore del catalogo della mostra e del Centro Studi sulla Contea di Modica.

«Modica, sede di monumenti patrimonio dell’UNESCO che nasconde gioielli nei suoi quartieri e dentro le sue grotte - spiega l’arch. Eugenia Calvaruso, Presidente del Centro Studi sulla Contea di Modica - è il luogo naturale per una mostra che racconta i “capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità” e ci fa conoscere la realtà dei Fratelli Napoli protagonisti e valorizzatori dell’arte Marionettistica catanese. Il Centro Studi Sulla Contea Di Modica, che di ogni aspetto della cultura del territorio si fa promotore, ha colto l’occasione di arricchire la propria città presentando nei locali della propria sede, presso Palazzo De Leva, il lavoro di ricerca storica, elaborazione culturale e antropologica di Sikarte.»

Grazie al grande interesse manifestato da parte del pubblico e della comunità Sikarte - associazione culturale organizzatrice e promotrice della mostra - in accordo con il Centro Studi sulla Contea di Modica - gestore di Palazzo de Leva, hanno deciso di prorogare la mostra per dare l’opportunità a tutti e, in particolar modo alle scolaresche di ogni ordine e grado che da poco hanno iniziato il nuovo anno accademico, di conoscere e approfondire la storia della Marionettistica dei Fratelli Napoli. Saranno dedicati alle scuole sia alcuni percorsi guidati alla mostra che degli spettacoli pensati ad hoc per ogni fascia d’età, realizzati in sede dalla Famiglia Napoli.

Visitabile tutti i giorni dal lunedì alla domenica

dalle 10.00 alle13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

Biglietti

€10,00 - Intero

€ 8,00 - Residenti in Sicilia, Soci Sikarte

€ 7,00 - Over 65, studenti universitari, ragazzi dai 12 ai 18 anni,

gruppi di almeno 6 persone

€ 5,00 - Residenti a Modica

€ 4,50 - Bambini dai 6 ai 12 anni

€ 4,00 - Soci Centro Studi sulla Contea di Modica

Scuole € 4,00 - Gruppi scolastici

€ 5,00 - Ingresso mostra + visita guidata scuole

€ 10,00 - Visita guidata + spettacolo di Opera dei Pupi

Biglietto famiglia € 22,00 - Per tutte le famiglie composte da due adulti e almeno un

ragazzo dai 6 ai 18 anni (valido massimo per 5 persone).

Omaggio Bambini fino ai 5 anni, giornalisti con tesserino previo accredito,

membri ICOM, disabili e invalidi riconosciuti dalla legge con

accompagnatore, le personalità dello Stato e della politica in

rappresentanza ufficiale.

Informazioni SIKARTE - www.sikarte.it

sikarte.associazione@gmail.com

+39 334 199 9072