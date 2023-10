Con un coltello al Pronto soccorso dell'ospedale, denunciato a Lentini

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno denunciato un uomo di 51 anni per porto di oggetti atti ad offendere.

I militari sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lentini a seguito della segnalazione di un uomo in stato di agitazione.

Sul posto i Carabinieri hanno identificando il 51enne che è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello di genere vietato, pertanto è stato denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea.