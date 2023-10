Marina di Ragusa, al porto turistico la Nao Victoria

La Nao Victoria attraccherà al porto turistico di Marina di Ragusa. Una nave imponente, replica della nave che fece il giro del mondo per la prima volta, che potrà essere visitata dall'11 al 15 ottobre dalle 10:00 alle 19:00 ininterrottamente. Un museo galleggiante, con una mostra dove è possibile visitare i suoi ponti per scoprire la storia marittima in modo unico.

È possibile prenotare i biglietti online.

Data: dall'11 al 15 ottobre

Luogo: Marina di Ragusa

Orario: 10.00h. a 19.00h.

Biglietti: Adulti: 8€ / Bambini (5-10 anni): 4€ / 20€ Famiglie: 20€. (2 adulti + fino a 2 bambini di 5-10 anni). Gratuito per i bambini sotto i 5 anni, che devono essere accompagnati da un adulto..

Visita guidata per scuole e associazioni: 4 euro per i bambini e 20 euro per gli adulti (1 responsabile entra gratis ogni 20 persone). Per fissare un appuntamento: ecampos@fundacionnaovictoria.org // Tel: 954090956 Punti vendita: sul battello o sul sito web.: tickets.fundacionnaovictoria.org