Trofeo Padua 2023, entro il 15 segnalazioni al Coni ibleo

Inizia il cammino verso l’assegnazione del trofeo Padua 2023, destinato all’atleta ibleo, che più d’ogni altro si è distinto nel corso della stagione sportiva scorsa o che si va a chiudere. In queste ore, il CONI Ragusa, ha inviato ai referenti provinciali delle varie federazioni sportive, l’invito a far pervenire entro il 15 ottobre, all’indirizzo mail: delegato.ragusa@coni.it, la segnalazione di atleti che durante la stagione agonistica 2022/2023 hanno conseguito risultati meritevoli di attenzione, in campo regionale e/o nazionale. Una volta ricevute le segnalazioni, si metterà al lavoro la commissione già formata, che assegnerà il 56° Trofeo ‘Salvatore Padua’ per l’anno 2023, andando a arricchire il già prestigioso albo d’oro del premio.