Operaio di Solarino trovato morto sulla Pozzallo - Ispica per un incidente stradale

E' stato trovato cadavere l'operaio di Solarino che era misteriosamente scomparso da ieri sera. . Fabio Vita, 35 anni, sposato e padre di un bambino di 18 mesi, è stato trovato cadavere lungo la strada che da Pozzallo porta a Ispica. Sono stati i carabinieri a trovare la moto e quindi il corpo dell'operaio nelle vicinanze di una rotatoria. Fabio Vita è morto a seguito di un incidente stradale autonomo, mentre da Pozzallo era diretto nella sua abitazione di Rosolini.. L'uomo, lavorava come manutentore in un Centro sportivo di Siracusa. Secondo quanto si apprende, sarebbe dovuto partire ieri sera poco dopo le 21,30, a bordo della sua moto, una Yamaha, da Pozzallo per rientrare a Solarino. Il suo telefonino era stato localizzato dai carabinieri verso le 2 del mattino ad Ispica. Poi da quel momento l'utenza risultava staccata. . Stamane i carabinieri hanno controllato il tragitto che il solarinese avrebbe dovuto fare nelle campagne della zona, ma dell'uomo, nessuna traccia. Fabio Vita è stato trovato morto oggi pomeriggio poco prima delle 18,30. La notizia ha gettatp sconforto in paese dove l'operaio era conosciuto...

L.M.