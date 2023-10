Salario minimo, il M5s raccoglie le firme a Comiso

Si è svolto ieri a Comiso, il Firmaday sul salario minimo garantito, organizzata dal Movimento 5 Stelle. In concomitanza con tantissime città italiane, sono state raccolte diverse firme che si uniscono a quelle del 16 settembre per chiedere il salario minimo legale a 9 euro l'ora. "Anche ieri molte persone si sono avvicinate, hanno chiesto informazioni e hanno messo la propria firma per una proposta di legge che, tra l'altro, si sta avvicinando al suo momento più importante - spiega il coordinatore provinciale del M5s, Federico Piccitto - il Cnel (Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro) tra non molto darà il suo parere e poi la proposta andrà in commissione. Si tratta di una battaglia per cui il Movimento mantiene alta l'attenzione. Non vogliamo che ci siano ritardi o stravolgimenti ad una proposta che riteniamo preziosa e importante per il futuro di tantissimi lavoratori e delle loro famiglie"