Ternullo (FI): solidarietà al giornalista Barresi allontanato da evento di Fratelli d’Italia

La senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, esprime la sua solidarietà al giornalista de La Sicilia, Mario Barresi, allontanato ieri dal resort di Brucoli dove si stava svolgendo una tre giorni organizzata da Fratelli d’Italia . “Trovo inspiegabile che un professionista della stampa sia stato invitato a lasciare la sala in cui avrebbe dovuto svolgere il proprio lavoro, solo perché ritenuto ‘ospite non gradito’ dall’organizzazione. Si tratta di un grave attacco alla libertà di informazione e al diritto dei cittadini di conoscere i fatti e le opinioni dei loro rappresentanti politici”, dichiara la senatrice Ternullo.

“Mi auguro che si chiarisca al più presto le responsabilità di questo episodio che coinvolge uno dei giornalisti più stimati della carta stampa siciliana. Non lo conosco personalmente ma è indubbio che in questi anni ha dimostrato sempre professionalità e dignità nel continuare a svolgere il suo lavoro, nonostante le criticità che attualmente attraversa La Sicilia. Forza Italia è un partito che ha sempre fatto della pluralità di voci uno dei suoi tratti distintivi. Ecco perché non posso che schierarmi dalla parte della stampa libera e indipendente, che rappresenta un pilastro della nostra democrazia e della convivenza civile”, conclude la Parlamentare.