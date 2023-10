Modica, sabato 14 e domenica 15 tornano le "Giornate Fai d'autunno"

Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano le “Giornate FAI d’Autunno”, l'evento che il Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza, da 12 anni, per far conoscere e apprezzare l’immenso patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia. Saranno organizzate speciali visite in luoghi straordinari che spesso sono poco valorizzati o sottovalutati, così che il pubblico potrà apprezzare quanto di eccezionale ha ancora da offrire il nostro Paese, oltre ai siti già ampiamente conosciuti.

A Modica sarà possibile visitare la chiesa di Sant’Anna e il Palazzo della Cultura, sede, tra gli altri, del Museo Civico “Franco Libero Belgiorno” e dell’Archivio – collezione Salvatore Quasimodo. A fare da "ciceroni" gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo “Santa Marta – Ciaceri” che, preparati dalle docenti di Arte e Lettere accoglieranno nelle sale del Museo chiunque vorrà partecipare, promuovendone la conoscenza e facendone apprezzare i tesori.