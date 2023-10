“Palazzolo è”: si presenta il progetto dell’assessorato alla Cultura con 30 eventi

Un grande dialogo con il territorio per l’avvio di un progetto che veda la cultura protagonista della città di Palazzolo Acreide. Cultura intesa in tutte le sue declinazioni, musicale, letteraria, teatrale, artistica. C’è questo e molto altro in “Palazzolo è”, il progetto promosso dall’Assessorato comunale alla Cultura del Comune di Palazzolo Acreide, guidato da Nadia Spada e che verrà presentato giovedì 12 ottobre. Il progetto sperimentale vede il coinvolgimento del territorio, appunto, e della società “Boom Studio” che sta curando la comunicazione social e realizzando una grande piattaforma dedicata.

La presentazione è in programma giovedì dalle 17,30 nella Sala delle Aquile Verdi del Municipio, in piazza del Popolo, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, dei soggetti coinvolti, delle associazioni del territorio. Il progetto prevede la realizzazione di oltre trenta eventi in programma a Palazzolo dal mese di ottobre a marzo per un ciclo di appuntamenti che spaziano dalle presentazioni di libri, a momenti di teatro, musica e arte.