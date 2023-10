Scomparso da ieri, operaio di Solarino trovato morto allo svincolo di Pozzallo

Si sarebbe schiantato con la propria moto ieri sera in prossimità di un pilone dell'ingresso dell'autostrada A18, a Pozzallo (Ragusa), e il suo corpo privo di vita è stato trovato solo questo pomeriggio, intorno alle 17, da un passante che ne ha dato l'allarme. La vittima è Fabio Vita, 35 anni, di Solarino, di cui non si avevano più notizie dada ieri sera. Secondo i carabinieri si sarebbe trattato di un incidente autonomo . Per il recupero del corpo avvenuto verso le 17, le forze dell'ordine hanno bloccato l'accesso all'autostrada da Pozzallo in direzione Siracusa. Fabio Vita era uscito di casa ieri mattina in moto per una piccola gita, ma quando non è rientrato la famiglia ha dato l'allarme. La moglie aveva lanciato un appello sui social per poi presentare una denuncia ai carabinieri. Questa mattina la giovane donna era andata alla stazione raccontando le ultime ore del marito passate in casa. Fabio Vita era un personaggio conosciuto a Solarino. Da generazioni sono proprietari di un bar in piazza Plebiscito. L'uomo lavorava a Siracusa in un Centro sportivo alla periferia del capoluogo ed era il manuntentore del club. Si sposato due anni fa ed aveva un bambino ancora in tenera età. La Procura di Ragusa ha apertto un inchiesta e la salma non è stata ancora consegnata alla famiglia per i funerali. Grande commozione Solarino per la scomparsa dell'operaio. Il sindaco del paese, Peppe Germano ha scritto sul suo profilo Facebook: " Ciao Fabio, anima buona, non doveva finire così

Un abbraccio da parte mia e di tutta Solarino alla famiglia. Vi siamo vicini nel dolore di questa tragedia".