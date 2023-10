Il Pg di Catania: no attacchi alla magistratura che esercita sue funzioni

"Che nessuno attacchi la magistratura quando esercita le sue funzioni. Si può anche dissentire, pensarla in maniera diversa, ma un'altra cosa è il sindacato sulla magistratura che non può essere fatto sui giornali, altrimenti perdiamo tutti se dovesse accadere". Lo ha detto Carmelo Zuccaro a margine della cerimonia del suo insediamento a Procuratore generale a Catania.

"Qualunque linciaggio è sempre da deprecare, quindi immagini se posso approvare il linciaggio nei confronti di un magistrato che fa il proprio dovere. Per quanto riguarda il video che la riprende sono aspetti sui quali, se dovessi essere investito, non posso anticipare dei giudizi".Così il neo procuratore generale di Catania Carmelo Zuccaro, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sul "linciaggio mediatico" nei confronti della giudice Iolanda Apostolico e sul video girato da un carabiniere.