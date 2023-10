Catania, avevano rubato dentro un'auto: denunciati due 30enni

Avevano spaccato il finestrino di un'auto parcheggiata nei pressi di via Ventimiglia e avevano rubato quattro porta-fedi; un residente nella zona ha chiamato il 112 riferendo di aver sentito un forte rumore di vetro infranto. Sul posto è arrivata una volante della Polizia e gli agenti sono riusciti a bloccare due persone in possesso di un dispositivo infrangi-vetro, due grimaldelli e un coltello. I due, un catanese di 35 anni e un tunisino di 33, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso e il solo tunisino anche per il reato di porto di oggetti atti a offendere.