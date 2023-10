Imbarcazione di scafisti consegnata al Nautico di Catanzaro

Èstato inaugurato stamattina il progetto "Laboratorio nautico innovativo", ideato dall'istituto tecnico Petrucci di Catanzaro, che ha anche un indirizzo nautico, basato sulla possibilità di utilizzare un bene confiscato per la formazione degli studenti.

Al centro del progetto il natante "Alberto", una barca a vela sequestrata in occasione di uno sbarco di migranti nel territorio di Sellia Marina..

"Tre i concetti fondamentali - ha affermato la dirigente dell'istituto, Elisabetta Zaccone - che sono il cardine dell'azione educativa del progetto: legalità, innovazione e formazione 'on the job'.