'Pizzo' con fattura nel Dittaino: 7 arresti a Enna per mafia

L'attivita' investigativa - rileva il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca - culminata nell'operazione "Stiela", ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine alla riorganizzazione di cosa nostra, e nello specifico della famiglia di Enna, a seguito della scarcerazione di Sebastiano Gurgone nell'aprile del 2019. In piu' occasioni avrebbe proclamato con soddisfazione il suo status di "uomo d'onore", ruolo che lo poneva al vertice del gruppo mafioso dell'area. Il monitoraggio si e' incentrato oltre che su Gurgone, anche sui suoi piu' stretti collaboratori, Sebastiano Calcagni, figlio di Domenico, elemento di assoluto rilievo di Cosa nostra ennese ucciso nel 2003 per contrasti insorti all'interno dell'organizzazione mafiosa, Cristofero Scibona e il padre Giuseppe, rispettivamente nipote e cognato del defunto Domenico Calcagno. Forte la pressione estorsiva a danno di importanti attivita' produttive della Valle del Dittaino, sistematicamente vessate "al fine di lucrare prevalentemente somme di denaro, sintomo del perdurante assoggettamento di alcuni operatori economici di quella zona". In particolare, Gurgone, a partire dalla sua scarcerazione, avrebbe attuato strategie volte alla riscossione del pizzo con la complicita', di Calcagno e degli Scibona, ricevendo con cadenza annuale, somme di denaro da parte di due imprenditori della Valle del Dittaino. Il clan aveva a disposizioni armi. Documentate le operazioni di riciclaggio di Antonino Martorana per ostacolare l'identificazione della provenienza di parte del denaro; avrebbe emesso in favore di un imprenditore vittima di estorsione, una fattura per un servizio, secondo l'ipotesi accusatoria, mai avvenuto e per una cifra corrispondente alla somma di denaro estorta. Il gip di Caltanissetta ha, infine, riconosciuto la gravita' indiziaria a carico di Filippo Greco, quale soggetto contiguo ma non appartenente all'associazione mafiosa, in quanto avrebbe fornito piu' volte assistenza a Gurgone, prestandosi tra l'altro, per fare da tramite tra il boss e il titolare di un esercizio commerciale di Valguarnera Caropepe; nonche' a carico di Rosario Catalano, gia' in passato condannato definitivamente per associazione mafiosa, per usura continuata ai danni del commerciante.