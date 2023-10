Siracusa, trova portafoglio con soldi e bancomat: lo consegna ai carabinieri

Cinqucento euro in contanti oltre al bancomat e ai documenti personali è il contenuto del portafoglio che un cittadino di Priolo Gargallo ha trovato per strada nel centro aretuseo.

L’uomo, un libero professionista 33enne, senza esitare si è diretto alla Stazione Carabinieri di Siracusa Principale per consegnare quanto rinvenuto affinché fosse restituito al legittimo proprietario.

Una volta redatto il verbale, come da procedura, i militari hanno rintracciato la proprietaria, una pensionata di Siracusa la quale ha riferito che il portafoglio conteneva la sua pensione appena ritirata.

La donna ha poi chiesto ai Carabinieri di conoscere il 33enne per poterlo ringraziare personalmente.

Una storia a lieto fine, un gesto non scontato, di grande valore civico.