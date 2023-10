Nuovo asilo nido a Rosolini, impresa messinese si aggiudica l'appalto

Ci vorranno 36 mesi per consegnare il nuovo asilo nido di Rosolini. La struttura scolastica per i più piccini sorgerà in contrada Masicugno, a pochi passi dall'Istituto Sant'Alessandra. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata l'impresa Chiaravallotti di Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina per un importo di poco più di 679 mila euro, praticando un ribasso del 10 per cento rispetto all'importo complessivo dell'opera. Soddisfatto il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola. "Preferiamo andare avanti con i progetti ed i fatti. Il nuovo asilo nido sarà un'altra opera pubblica destinata a passare alla storia di questa città". I fondi per la costruzione del nuovo asilo nido arrivano dalle risorse del Pnrr.