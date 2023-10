Liste d'attesa nella Sanità, interrogazione di Saverino (Pd) all'Ars

Personale sanitario, distribuzione delle risorse per l'abbattimento delle liste d'attesa tra pubblico e privato, le conseguenze dei tagli al Pnrr e la rimodulazione della rete ospedaliera. La deputata del Pd all'Ars, Ersilia Saverino, ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo parlamentare, rivolta all'assessore regionale alla Sanità. Nel testo la deputata riporta i dati del report dell'osservatorio Gimbe sulla mobilità, sottolineando il saldo negativo che costa alla Regione quasi 200 milioni di euro l'anno: "Una cifra imponente che corrisponde alle quote assegnate annualmente al Cannizzaro e all'Arnas Garibaldi diCatania, in sostanza, è come se ben 2 ospedali siciliani erogassero le loro prestazioni fuori regione" osserva Saverino. Sempre nel testo vengono sottolineati i dati sull'insoddisfazione del personale sanitario, l'iniqua distribuzione dei fondi sull'abbattimento delle liste d'attesa, la classifica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in cui figurano agli ultimi posti ben tre ospedali siciliani e, infine, la rimodulazione del Pnrr da parte del governo nazionale e della rete ospedaliera a opera del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato per la Salute."Inchiodiamo il governo regionale alle sue responsabilità - dice la deputata regionale Pd - proprio in un momento in cui paiono più preoccupati ad assegnare i posti della sanità, litigando sulle nomine di primari e direttori regionali, dimenticando totalmente l'unico criterio che dovrebbe valere: la meritocrazia".