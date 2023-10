Siracusa, due prelievi di organi in 48 ore all'ospedale Umberto I

Nei giorni scorsi in 48 ore sono stati eseguiti all’ospedale Umberto I di Siracusa due prelievi di organi, grazie alla volontà dei donatori riportata dai rispettivi familiari, su una donna di 75 anni ed un uomo di 78 anni, deceduti per emorragia cerebrale massiva ricoverati nel reparto di Rianimazione dell’ospedale aretuseo.

I due prelievi multiorgano hanno coinvolto ininterrottamente numerosi reparti dell'ospedale, oltre all'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e al Blocco Operatorio chirurgico diretti da Francesco Oliveri dalla Patologia clinica, al Centro Trasfusionale, all'Anatomia patologica, alla Neurologia, all' Oculistica, alla Radiologia, alla Cardiologia e alla Direzione medica di presidio che si sono alternati, con la regia del Coordinamento aziendale per i Prelievi e i Trapianti diretto da Graziella Basso, per eseguire l'accertamento di morte cerebrale e valutare l'idoneità dei donatori.

Il Coordinamento Aziendale per i Prelievi e i Trapianti ha coordinato l'arrivo dell'equipe chirurgica dell'Ismett di Palermo all'ospedale Umberto I di Siracusa dove, coadiuvata dal personale di Sala operatoria, ha prelevato fegato e reni dei due donatori mentre l’oculista aretuseo Salvatore Lo Monaco ha prelevato le cornee.