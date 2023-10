Operazione antidroga a Roma, 27 arresti a Tor Bella Monaca

Sono 27 gli arresti, di cui 24 in carcere e 3 ai domiciliari, eseguiti nell’ambito dell’operazione dei carabinieri e della polizia di Stato nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Le accuse a vario titolo, vanno dall’associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto di armi da sparo, lesioni aggravate dal metodo mafioso e tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso per fatti avvenuti.Le indagini hanno consentito di ricostruire, in termini di gravità indiziaria, l'esistenza di un sodalizio organizzato attivo in via dell'Archeologia, tra i civici 38 e 40 nell'area del comparto "R5" comunemente denominata "Le Palme" al cui vertice ci sarebbe stato Vincenzo Vallante con la collaborazione di Pietro Longo. Sono stati individuati inoltre soggetti gravemente indiziati di appartenere al gruppo criminale organizzato secondo una struttura piramidale con ripartizione di ruoli e compiti, inclusa ad un livello intermedio una rete di capi piazza, responsabili della gestione della piazza di spaccio con il compito precipuo di controllare l'operato dei pusher e di assicurare la necessaria assistenza ai sodali eventualmente tratti in arresto in flagranza di reato, quindi di pusher e vedette operanti in strada attrezzati ad eludere le attività investigative grazie all'utilizzo collaudato di un linguaggio cifrato e all'uso di telefoni intestati a terze persone. Dalle indagini sono emerse inoltre punizioni esemplari nei confronti di sodali infedeli o inadempienti.