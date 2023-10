Sparò alla Villa comunale di Rende colpendo 7 persone: 20enne arrestato

I carabinieri di Torano Castello e di Rende, in provincia di Cosenza, hanno arrestato un ventenne per una sparatoria avvenuta il primo settembre scorso nella villa comunale rendese. Secondo quanto appurato dai militari, il 20enne, originario di Cerzeto, si è recato nel parco pubblico esplodendo due colpi di fucile calibro 12 che hanno colpito 7 giovani, di cui 3 minori, ferendoli in modo lieve.Fra loro anche un ragazzo nei confronti del quale l'arrestato riteneva di vantare un credito per questioni private.Il 20enne è accusato di lesioni personali aggravate, detenzione illegale e porto abusivo di arma da sparo in luogo aperto al pubblico. Il ventenne è stato trasferito nellaa casa circondariale di Cosenza a disposizione dei magistrati.