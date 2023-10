Catania: Ardita, Fava e Gurrieri presentano il libro “Negli occhi di Enzo” di Valerio Musumeci

Il principe del Foro – nove volte deputato, già sottosegretario agli Esteri, che Almirante avrebbe voluto come suo successore – racconta il suo Novecento:

dalla politica alla professione, dagli incontri straordinari ai retroscena su 70 anni di storia italiana

Vita, storia, memoria. Ma anche ricordi, aneddoti, rivelazioni, attraverso cui illuminare un lungo tratto di storia siciliana e nazionale. C'è questo e molto altro nel libro Negli occhi di Enzo. Conversazioni sul Novecento e oltre con l'avvocato Enzo Trantino, scritto dal giornalista Valerio Musumeci e pubblicato da Bonfirraro editore.

La presentazione avrà luogo a La Feltrinelli di Catania in Via Etnea 285, giovedì 12 ottobre alle ore 18. A intervenire, insieme all'autore, saranno il magistrato Sebastiano Ardita, l’editore Salvo Bonfirraro, il giornalista scrittore Claudio Fava e la giornalista Rai Antonella Gurrieri.