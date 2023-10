Sparatoria in strada dopo una lite davanti a un bar: 2 morti a Valguarnera

Prima il litigio per strada e poi l'omicidio. E accaduto a Valguarnera, piccolo centro della provincia di Enna, dove è stato ucciso Salvatore Scammacca, di 47 anni. L'uomo, mentre era a bordo della sua automobile, è stato raggiunto dalla strada da alcuni colpi di pistola. L'uomo che ha sparato sarebbe stato già identificato dai Carabinieri che lo stanno cercando. Poco prima, come ricostruito dai Carabinieri, i due avrebbero litigato davanti a un bar. Poi la vittima è andata in auto e mentre transitava da via Archimede è stato raggiunto dai colpi di pistola. La vittima ha perso il controllo dell'auto e ha investito una donna e un commerciante ambulante di frutta, che però non sarebbero gravi.

E' morta nel tardo pomeriggio la donna che questa mattina dopo i colpi sparati contro Salvatore Scammacca, era stata travolta dalla Fiat Uno guidata dall'uomo. Si chiamava Nunzia Arena, 86 anni e sembra stesse acquistando frutta dal venditore ambulante travolto insieme a lei dall'auto di Scammacca, morto poco dopo per i proiettili che lo avevano raggiunto. La donna era stata trasportata all'ospedale di Caltanissetta dove e' deceduta per le lesioni riportate nell'impatto. Intanto prosegue la caccia a Guglielmo Ruisi, anche lui di Valguarnera che e' sospettato di avere teso l'agguato a Scammacca. I due uomini avevano avuto una accesa discussione circa mezz'ora prima dell'agguato. Ruisi potrebbe essere armato.

Le forze di Polizia, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura di Enna, hanno diffuso la foto di Guglielmo Ruisi, 51 anni sospettato di avere ucciso stamani a Valguarnera il 47enne Salvatore Roberto Scammacca che era alla guida della sua Fiat Punto. Tra i due, pare ci fosse stato un diverbio poco prima l'omicidio. Secondo gli inquirenti Ruisi, potrebbe essere ancora armato mentre viaggia a bordo di una Mercedes CLK di color blu targata CY 793AW.

(Nel riquadro la foto del presunto assassino Guglielmo Ruisi che viene ricercato dalle forze dell'ordine)