Palermo, 'caso Saguto': sentenza della Cassazione slitta al 19 ottobre

La Cassazione ha rinviato al prossimo 19 ottobre la sentenza, attesa per oggi, su Silvana Saguto, ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo e sul suo "cerchio magico". Sono stati i giudici della sesta sezione penale a comunicarlo alle parti. In appello l'ex magistrato e' stata condannata a 8 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione, concussione e abuso d'ufficio. Il Pg ha chiesto la conferma della condanna sia per l'ex paladina dell'antimafia che per gli altri imputati.