Licodia Eubea. Al via il XIII festival della Comunicazione e del Cinema archeologico

È ormai tutto pronto per la nuova edizione del Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico, che si svolgerà, da domani, mercoledì, a Licodia Eubea, e che trasformerà, per il tredicesimo anno, il piccolo centro ibleo nel cuore internazionale del documentarismo archeologico e non solo, trasformandolo in un luogo di confronto linguistico, creativo e culturale.

Il tema della giornata sarà quello dell’inclusione. Infatti, alle 21:30 sarà presentato, in Prima Internazionale, il film di Gianluca Cinelli e Paola Tricomi, Per Desiderio. Il film ambisce a celebrare il rapporto che da sempre lega l’essere umano e il cielo, da sempre elemento di ispirazione per la poesia, la scienza e la ricerca e per tanti altri aspetti legati alla creatività umana. La proiezione arriva all’indomani di un importante riconoscimento ottenuto da Paola Tricomi, che sarà in collegamento con il Festival, all’interno del progetto EELISA – European University, che riguarda le best practices che promuovono l’idea di un cambiamento sostenibile, in un ambiente multidisciplinare, diversificato, multilingue e globale, che guarda ai valori europei, tra cui appunto la diversità e l’inclusione.

Il concetto di inclusione pervade un po' tutta l’anima del Festival di questa edizione. Per la prima volta non è soltanto il Festival che abbraccia un territorio, ma è un territorio che abbraccia il Festival, includendo la collaborazione con altre associazioni culturali, attività produttive dell’area iblea, in particolare del calatino e del territorio licodiano, e realtà museali come il MAT.

La prima giornata si aprirà alle 17:00 presso il Teatro della Legalità, con i consueti saluti istituzionali. L’introduzione sarà a cura di Giacomo Caruso, Presidente della sede Archeoclub d’Italia di Licodia Eubea, che è stata tra gli ideatori della manifestazione, e dei direttori artistici del Festival, Alessandra Cilio e Lorenzo Daniele. Sono previsti, inoltre, gli interventi del sindaco di Licodia Santo Randone e della sua Assessora a Turismo, Sport e Spettacolo Giuliana Pepi, e della Soprintendente ai BB.CC.AA. di Catania, Donatella Aprile. Le proiezioni cominceranno alle 17:30.