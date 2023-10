Discariche abusive nella zona di Modica, denunciate quattro persone

Discariche abusive nel Modicano. I carabinieri di Modica, su segnalazione del Nucleo Elicotteri di Catania, hanno controllato alcuni siti per verificare il rispetto della normativa prevista dal Testo Unico in materia ambientale. Un imprenditore edile di 57 anni è stato denunciato a piede libero: aveva trasformato un terreno di proprietà privata in un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, alcuni dei quali venivano bruciati. Denunciati anche tre fratelli modicani che in un terrapieno su area di 3500 mq circa avevano realizzato un deposito di rifiuti speciali. Le aree sono tutte state poste sotto sequestro e avviate le procedure di messa in sicurezza.