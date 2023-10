Comiso, morto il giovane gravemente ferito nel crollo di un soppalco

Non ce l'ha fatta Matteo Battaglia, il giovane comisano rimasto gravemente ferito nell’incidente di domenica pomeriggio in via Generale Amato. Il giovane si trovava all’interno di un locale commerciale a Comiso quando sarebbe stato coinvolto nel crollo improvviso di un soppalco. Il sottotetto è crollato e Battaglia è caduto da un’altezza di 3 metri, sbattendo la testa al suolo. Immediati i soccorsi. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: è stato subito portato in ospedale a Vittoria e poi trasferito d’urgenza al Garibaldi di Catania. Inutili i tentativi di salvargli la vita. È morto dopo due giorni. Michele Battaglia, 22 anni, era insieme alla sua fidanzata e stava visionando un locale commerciale da prendere in affitto quando è stato coinvolto nel crollo del soppalco. Sull'incidente stanno indagando gli agenti della Polizia.