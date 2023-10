Siracusa, inseguimento a 200 all'ora sull'autostrada: denunciato un 25enne

L'autostrada A18, tra gli svincoli di Lentini e Ispica, teatro di un inseguimento a 200 all'ora conclusosi con la denuncia di un 25enne siracusano. È accaduto durante la notte di martedì 10 ottobre. La fuga all’alt impostogli da una pattuglia della Polizia Stradale è costata cara al giovane, denunciato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale con danneggiamento ai beni dello stato poiché nel tentativo di assicurarsi la fuga, il 25enne, alla velocità di circa 200 km/h, urtava l’autovettura dei poliziotti che gli si affiancava per intimargli l’alt. Protagonista della vicenda un ragazzo di 25 anni che, notato dagli operatori, durante un controllo nei pressi dello svincolo di Lentini, gli hanno intimato l'alt, ma lui ha accelerato ed è iniziato l'inseguimento in autostrada in direzione Siracusa con un pericoloso zig zag tra i veicoli in transito. Nel tentativo di fermare la folle corsa del giovane sono intervenute altre tre pattuglie, due volanti della Questura di Siracusa ed una della Stradale di Noto che si ponevano all’altezza dello svincolo di Siracusa Nord dove, il fuggitivo, vistosi tallonato, con una pericolosa manovra in retromarcia nell’area dello svincolo, riprendeva la sua folle corsa che, proseguita sulla A18 in direzione sud, terminava nei pressi dello svincolo di Ispica. Il fuggitivo che, nella sua spericolata corsa, ha speronato diverse volte l'auto dei poliziotti e ha anche rischiato di investire gli ignari conducenti dei veicoli al momento in transito, alla fine è stato bloccato all'altezza dello svincolo di Ispica dove una volta sceso dall’autovettura, in evidente stato di alterazione dall’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, inveiva scagliandosi contro i poliziotti. Il motivo della fuga è stato subito svelato, nel corso delle verifiche nelle banche dati i poliziotti hanno accertato, infatti, che il conducente, con vari precedenti per droga, era senza patente perché revocata. Il giovane è stato pertanto

denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale con danneggiamento ai beni dello stato, guida con patente revocata ed in stato di alterazione dall’abuso di sostanza alcolica e sostanza stupefacente. L’auto è stata sottoposta a sequestro per la successiva confisca.