Spada (PD): lunedì 16 riparte il servizio Asacom a Siracusa

“Ripartirà lunedì 16 ottobre il servizio Asacom (Assistente specialistico all’Autonomia e alla Comunicazione) negli istituti scolastici superiori di Siracusa”. Lo annuncia, dopo una lunga e continua interlocuzione con il Libero Consorzio, il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, che sin dall’inizio dell’anno scolastico si è interessato del problema. “Una buona notizia - commenta il parlamentare regionale - che però arriva dopo una lunga attesa dovuta alla lentezza di una burocrazia che non solo rallenta la Sicilia e i suoi meccanismi ma che a volte, ed è questo il caso, va ad annullare i diritti dei più deboli e provoca dei disservizi alla cittadinanza. L’auspicio è che simili ritardi, divenuti ormai triste abitudine, non si ripetano più e che un servizio essenziale come questo dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione non debba più subire brusche interruzioni. Infine, un appello ai dirigenti scolastici “e alla loro sensibilità per quanto riguarda le assenze che alcuni studenti sono stati costretti a fare”.